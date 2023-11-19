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НХЛ

Сегодня, 06:39

«Колорадо» победил «Даллас», отыгравшись с 0:3. Ничушкин забил гол

Сергей Разин
корреспондент
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«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Даллас» со счетом 6:3.

В составе «Эвеланш» отличились Майлз Вуд, Райан Джохансен, Микко Рантанен, Эндрю Коглиано, Росс Колтон и Валерий Ничушкин, набравший 2 (1+1) очка. У «Старз», которые вели со счетом 3:0 до 34-й минуты, дубль оформил Тайлер Сегин, еще один гол забил Джо Павелски.

После этого матча «Колорадо» с 22 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Даллас» с 23 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Колорадо» — 3:6 (2:0, 1:2, 0:4)

Голы: Сегин — 4 (Марчмент, Дюшен), 10:33 — 1:0. Павелски — 7 (бол., Бенн, Робертсон), 14:21 — 2:0. Сегин — 5 (Марчмент, Линделл), 22:12 — 3:0. Вуд — 3 (Колтон, Макар), 33:27 — 3:1. Джохансен — 6 (бол., Макар, Рантанен), 37:09 — 3:2. Ничушкин — 6, 44:19 — 3:3. Рантанен — 11 (Тэйвз, Ничушкин), 54:32 — 3:4. Кольяно — 2 (Кивиранта, Жирар), 54:43 — 3:5. Колтон — 6 (п.в., Макар), 59:30 — 3:6.

Вратари: Эттингер (56:54 — 59:30) — Георгиев.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 27 (7+15+5) — 38 (7+16+15).

Наши: Дадонов (12.22/1/-3) — Ничушкин (23.06/5/+2).

19 ноября. Даллас. American Airlines Center.

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