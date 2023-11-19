Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:31

Панарин признан первой звездой матча с «Нью-Джерси»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой матча с «Нью-Джерси» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин забил два гола.

Второй звездой встречи стал Джек Хьюз («Дэвилз»), который отличился голом и двумя результативными передачами.

Третья звезда матча — Джимми Веси из «Рейнджерс», на счету которого ассистентский дубль.

После этого матча «Рейнджерс» с 26 очками занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 17 очками — на 10-й строчке.

Артемий Панарин
Джимми Веси
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Джек Хьюз
0
Читайте также
«Динамо» обыграло 2DROTS в товарищеском матче
Отбор Евро 2024, что решается сегодня: большой шанс для Армении против Уэльса с Хорватией и другие расклады
Актриса из «А зори здесь тихие» Татьяна Стрельцова скончалась на 71-году жизни
Киллера Ореховской ОПГ Сашу Солдата освободили спустя 24 года
Военное крыло ХАМАС потеряло связь с группами, отвечающими за жизнь заложников
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

«Вашингтон» обыграл «Коламбус», Овечкин забросил шайбу

«Колорадо» победил «Даллас», отыгравшись с 0:3. Ничушкин забил гол