Панарин признан первой звездой матча с «Нью-Джерси»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой матча с «Нью-Джерси» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин забил два гола.

Второй звездой встречи стал Джек Хьюз («Дэвилз»), который отличился голом и двумя результативными передачами.

Третья звезда матча — Джимми Веси из «Рейнджерс», на счету которого ассистентский дубль.

После этого матча «Рейнджерс» с 26 очками занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 17 очками — на 10-й строчке.