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НХЛ

Сегодня, 07:15

«Даллас» в овертайме проиграл «Нью-Джерси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Даллас» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ. «Старз» потерпели третье поражение подряд.

Российский нападающий Денис Гурьянов сыграл 8 минут 38 секунд в составе проигравшей команды и отметился двумя бросками по воротам соперника.

«Даллас» лидирует в Западной конференции с 66 очками. «Дэвилз» идут на 3-й строчке в Восточной конференции — 68 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Нью-Джерси» — 2:3 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Делландреа — 7 (Бенн, Джонстон), 10:50 — 1:0. Хинтц — 20 (бол., Хейсканен, Павелски), 16:44 — 2:0. Хьюз — 32 (Хэмилтон), 21:05 — 2:1. Вуд — 8 (Бастиан, Сиверсон), 23:55 — 2:2. Хьюз — 33 (Братт, Хэмилтон), 60:20 — 2:3.

Вратари: Эттингер — Ванечек.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 35 (13+18+4+0) — 29 (5+13+10+1).

Наши: Гурьянов (8.38/2/0) — -.

28 января. Даллас. American Airlines Center.

Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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