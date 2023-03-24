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Сегодня, 06:49

«Даллас» выиграл у «Питтсбурга». Дадонов сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
24 марта. «Даллас» — «Питтсбург» — 3:2.
Фото USA Today Sports
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«Даллас» обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов отметился голевой передачей.

«Даллас» набрал 92 очка и занимает 3-е место в Западной конференции. «Питтсбург» располагается на 8-й строчке в Восточной конференции — 80 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Питтсбург» — 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Голы: Хинтц — 33 (Робертсон, Миллер), 8:45 — 1:0. Кросби — 31 (Фридман, Гюнцель), 24:00 — 1:1. Павелски — 21 (бол., Хейсканен, Робертсон), 49:49 — 2:1. Бенн — 31 (Доми, Дадонов), 51:25 — 3:1. Жозеф — 5 (Хейнен, Пелинг), 53:43 — 3:2.

Вратари: Эттингер — Десмит.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 33 (14+11+8) — 42 (15+13+14).

Наши: Дадонов (12.49/1/+1) — Малкин (18.20/3/-1).

24 марта. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

Евгений Дадонов
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Питтсбург Пингвинз
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