«Даллас» в овертайме победил «Сиэтл», у Дадонова голевая передача

«Даллас» в овертайме обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У «Старз» голы забили Мэтт Дюшен, оформивший дубль, Джейсон Робертсон и Томас Харли, который отличился в овертайме. На счету российского форварда команды Евгения Дадонова одна голевая передача, два ассиста сделал Джо Павелски. Дюшен в игре набрал 3 (2+1) очка.

За «Кракен» отличились Томаш Татар, Мэтти Бенирс и Эли Толванен.

«Даллас» набрал 40 очков в 30 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Сиэтл» находится на 11-й строчке (29 очков в 33 играх).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Сиэтл» — 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)

Голы: Дюшен — 9 (Сегин, Марчмент), 1:14 — 1:0. Робертсон — 10 (Павелски, Хинтц), 10:20 — 2:0. Татар — 2 (Бенайерс), 20:32 — 2:1. Дюшен — 10 (Павелски, Дадонов), 26:20 — 3:1. Бенайерс — 5 (Эберле, Татар), 33:48 — 3:2. Толванен — 9 (Веннберг, Бьоркстранд), 59:38 — 3:3. Харли — 8 (Дюшен), 62:16 — 4:3.

Вратари: Уэджвуд — Даккорд (58:52 — 59:38).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 28 (13+10+4+1) — 38 (13+14+10+1).

Наши: Дадонов (10.49/1/+1) — -.

19 декабря. Даллас. American Airlines Center.