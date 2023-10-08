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НХЛ

8 октября, 23:30

«Даллас»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

«Даллас» стартует в регулярном чемпионате НХЛ 13 октября матчем с «Сент-Луисом»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Далласа».
Евгений Дадонов (справа) с партнерами по «Далласу».
Фото USA Today Sports
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Основная информация о клубе «Даллас Старз» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Даллас Старз»
Город: Даллас, Техас (США)
Год основания: 1924
Главный тренер: Питер Дебур
Капитан: Джейми Бенн
Домашняя арена (вместимость): Американ Эйрлайнс-центр (на 18 532)
Конференция: Западная
Дивизион: Центральный

«Даллас»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022 / 2023 «Даллас» занял четвертое место в турнирной таблице Западной конференции со 108 очками и расположился на второй строчке в Центральном дивизионе. В Кубке Стэнли «Старз» дошли до финала Запада, где проиграли «Вегасу» в серии (2-4).

«Даллас» один раз в своей истории выиграл Кубок Стэнли в 1999 году, а также два раза брал Президентский кубок (1998, 1999).

«Даллас»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Даллас» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в пятницу, 13 октября: клуб начнет свой регулярный чемпионат НХЛ домашней игрой против «Сент-Луиса» на арене «American Airlines Center» в городе Даллас. Начало — в 03.00 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Старз» также встретятся с «Блюз» на своем льду в четверг, 18 апреля (начало — 04.30 мск).

«Даллас»: календарь матчей в октябре 2023

13 октября. 03:00 (мск). «Даллас» — «Сент-Луис»

18 октября. 05:30. «Вегас» — «Даллас»

20 октября. 05:00. «Анахайм» — «Даллас»

22 октября. 03:00. «Даллас» — «Филадельфия»

25 октября. 02:30. «Питтсбург» — «Даллас»

27 октября. 03:00. «Даллас» — «Торонто»

31 октября. 03:00. «Даллас» — «Коламбус»

Календарь матчей «Далласа» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер «Далласа»

Питер Дебур (55 лет) начал тренерскую карьеру в 1994 году. Ранее канадский специалист работал с «Флоридой», «Нью-Джерси», «Сан-Хосе», «Вегасом» и с другими командами. Тренер дважды выходил в финал Кубка Стэнли (2012, 2016). Дебур возглавляет «Старз» с 2022 года.

Российские хоккеисты «Далласа»

  • Евгений Дадонов (нападающий)

«Даллас»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».

Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
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