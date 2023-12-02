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Сегодня, 21:00

«Даллас» — «Тампа-Бэй»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)

«Даллас» сыграет с «Тампа-Бэй» в регулярном чемпионате НХЛ 2 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Андрей Василевский (ХК «Тампа-Бэй»).
Фото USA Today Sports
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«Даллас» встретится с «Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ 2 декабря, в субботу. Игра пройдет на ледовой арене «Американ-Эрлайнс-Сентер» в Далласе, штат Техас (США). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Даллас» — «Тампа-Бэй» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции нет. Видеотрансляция матча будет доступна бесплатно в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Старз» набрали 29 очков и занимают 5-е место в Западной конференции. «Лайтнинг» с 25 баллами располагается на 8-й строчке Восточной конференции.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

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