«Даллас» выиграл у «Детройта»

«Даллас» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов не набрал очков.

«Даллас» с 62 очками занимает 4-е место в Западной конференции. «Детройт» идет на 8-й строчке в Восточной конференции — 53 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Даллас» — 4:5 (2:1, 0:4, 2:0)

Голы: Бенн — 9 (бол., Робертсон, Харли), 3:24 — 0:1. Перрон — 10 (бол., Гостисбеер, Раймонд), 14:33 — 1:1. Дебринкэт — 18 (бол., Спронг), 16:53 — 2:1. Марчмент — 15 (Дюшен, Сегин), 20:22 — 2:2. Хинтц — 21 (Джонстон, Харли), 24:35 — 2:3. Линделл — 4 (Джонстон, Хинтц), 31:40 — 2:4. Хинтц — 22 (Джонстон), 35:12 — 2:5. Ларкин — 19 (бол., Раймонд), 51:28 — 3:5. Комфер — 11 (Дебринкэт, Ларкин), 56:46 — 4:5.

Вратари: Лион (Раймер, 40:00, 56:28 — 56:46, 57:38 — 58:46, 59:04) — Эттингер.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 34 (12+7+15) — 38 (7+25+6).

Наши: Костин (11.26/1/-1) — Дадонов (12.15/2/-1).

24 января. Детройт. Little Caesars Arena.