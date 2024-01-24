Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:54

«Даллас» выиграл у «Детройта»

Евгений Козинов
Корреспондент
24 января. «Детройт» — «Даллас» — 4:5.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Даллас» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов не набрал очков.

«Даллас» с 62 очками занимает 4-е место в Западной конференции. «Детройт» идет на 8-й строчке в Восточной конференции — 53 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Даллас» — 4:5 (2:1, 0:4, 2:0)

Голы: Бенн — 9 (бол., Робертсон, Харли), 3:24 — 0:1. Перрон — 10 (бол., Гостисбеер, Раймонд), 14:33 — 1:1. Дебринкэт — 18 (бол., Спронг), 16:53 — 2:1. Марчмент — 15 (Дюшен, Сегин), 20:22 — 2:2. Хинтц — 21 (Джонстон, Харли), 24:35 — 2:3. Линделл — 4 (Джонстон, Хинтц), 31:40 — 2:4. Хинтц — 22 (Джонстон), 35:12 — 2:5. Ларкин — 19 (бол., Раймонд), 51:28 — 3:5. Комфер — 11 (Дебринкэт, Ларкин), 56:46 — 4:5.

Вратари: Лион (Раймер, 40:00, 56:28 — 56:46, 57:38 — 58:46, 59:04) — Эттингер.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 34 (12+7+15) — 38 (7+25+6).

Наши: Костин (11.26/1/-1) — Дадонов (12.15/2/-1).

24 января. Детройт. Little Caesars Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Детройт Ред Уингз
1
0
Читайте также
«Первая половина сезона получилась чуть провальной. Сейчас бы прибавить серьезно». Интервью Кирилла Капризова
«Услышал от игрока на поле: «Закрой рот, обезьяна». Ударил его: «Дружище, больше так не говори!» Помните Люка Зоа?
Политолог Вароли назвал указ Зеленского о российских территориях роковой ошибкой
В столице Монголии взорвался грузовик с 60 т газа
Хейли поздравила Трампа с победой на праймериз в Нью-Гемпшире
В Воронеже задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки
Популярное видео
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Хет-трик Кучерова принес «Тампе» победу над «Филадельфией»

Гол Барбашева помог «Вегасу» обыграть «Айлендерс»