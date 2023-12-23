«Детройт» по буллитам обыграл «Филадельфию». В основное время — 6:6

«Детройт» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 Б. Российский защитник «Флайерз» Егор Замула отметился двумя голевыми передачами. НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Филадельфия» — 7:6 Б (5:1, 0:2, 1:3, 0:0, 1:0) Голы: Кейн — 3 (Ларкин, Дебринкэт), 4:30 — 1:0. Кейн — 4 (Дебринкэт, Холл), 8:16 — 2:0. Бринк — 6 (Фараби, Замула), 9:00 — 2:1. Спронг — 8 (бол., Зайдер, Раймонд), 15:05 — 3:1. Комфер — 7 (Велено, Раймонд), 15:38 — 4:1. Гостисбеер — 6 (Кейн, Дебринкэт), 19:42 — 5:1. Кутюрье — 9 (Санхейм, Замула), 23:37 — 5:2. Фрост — 5 (Санхейм, Аткинсон), 24:01 — 5:3. Хэтэуэй — 3 (Лотон, Йорк), 45:51 — 5:4. Лотон — 3 (Форстер, Фараби), 53:30 — 5:5. Типпетт — 12 (Конекны, Ристолайнен), 54:53 — 5:6. Ларкин — 12 (Питри, Зайдер), 55:30 — 6:6. Победный буллит: Раймонд. Вратари: Раймер — Харт. Штраф: 15 — 47. Броски: 37 (13+9+9+6) — 43 (11+14+14+4). Наши: — - Замула (18.39/0/+1). 23 декабря. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.