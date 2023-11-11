«Детройт» обыграл «Коламбус», у Костина голевая передача

«Детройт» дома победил «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

Голы за «Ред Уингз» забили Лукас Раймонд, Робби Фаббри, оформивший дубль, Алекс Дебринкэт и Даниэль Спронг. Российский нападающий команды Клим Костин отдал одну результативную передачу.

У «Блю Джэкетс» отличились Александр Тексье, Адам Фантилли, Шон Курали и Патрик Лайне. Российские форварды клуба Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко записали на свой счет годевые передачи, защитник Иван Проворов не отметился результативными действиями.

«Детройт» прервал серию из двух поражений подряд и занимает третье место на «Востоке», набрав 18 очков в 15 играх. «Коламбус» находится на 15-й строчке (11 баллов в 14 матчах). Команда проиграла четвертую встречу подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Коламбус» — 5:4 (2:2, 2:1, 1:1)

Голы: Раймонд — 5 (Комфер), 3:41 — 1:0. Фаббри — 2 (Фишер, Питри), 4:26 — 2:0. Тексье — 2 (Северсон), 5:33 — 2:1. Фантилли — 3 (Марченко, Воронков), 18:14 — 2:2. Керали — 4 (Веренски, Гудбрэнсон), 25:41 — 2:3. Дебринкэт — 10 (Питри), 36:01 — 3:3. Спронг — 4 (Костин), 38:19 — 4:3. Фаббри — 3 (Уолман), 42:33 — 5:3. Лайне — 2, 51:30 — 5:4.

Вратари: Хуссо — Мартин (57:59).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 28 (9+11+8) — 22 (7+8+7).

Наши: Костин (8.04/0/+1) — Воронков (13.25/1/0), Марченко (12.11/1/0), Проворов (24.05/0/-2).

11 ноября. Детройт. Little Caesars Arena.