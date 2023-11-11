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Сегодня, 15:00

Кудерметов — о Малкине: «Женя — человек с харизмой, индивидуал. Мог сделать что-то вопреки чему-то. Ничего не боялся»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Евгений Малкин.
Фото Ирина Зыгарь
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Бывший нападающий «Ак Барса» и магнитогорского «Металлурга», двукратный чемпион России Эдуард Кудерметов в интервью «СЭ» рассказал об игре с Евгением Малкиным.

— В «Металлурге» вы застали совсем юного Евгения Малкина. Понимали, что из него вырастет топ-хоккеист?

— Конечно. Женя — человек с харизмой, индивидуал. Мог сделать что-то вопреки чему-то. Ничего не боялся. Брал инициативу на себя в юном возрасте. Хорошо держал шайбу, смело шел в борьбу, играл на команду. Есть же индивидуалы, а Женя — не из таких. Если твоя позиция выгоднее на полпроцента, то Малкин отдаст тебе пас. Совершенно не жадный игрок.

Эдуард Кудерметов (в&nbsp;центре) и&nbsp;его дочери Вероника и&nbsp;Полина. «Иностранцы доставали наши флаги и кричали: «Россия, вперед!» Как хоккеист после карьеры посвятил себя теннису

Евгений Малкин
ХК Металлург (Магнитогорск)
Эдуард Кудерметов
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