«Детройт» по буллитам проиграл «Монреалю»

Сегодня, 06:05
«Детройт» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда по буллитам проиграла «Монреалю» — 2:3 Б. «Канадиенс» прервали неудачную серию из трех поражений.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Монреаль» — 2:3 Б (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Хоффман — 2 (Галлахер, Харрис), 5:41 — 0:1. Чарник — 1 (Кубалик, Копп), 16:29 — 1:1. Хоффман — 3 (Галлахер, Дворак), 19:44 — 1:2. Раймонд — 5 (Сутер, Гронек), 50:37 — 2:2.
Нереализованный буллит: Ларкин (Д), 12:52.
Победный буллит: Сузуки.
Вратари: Хуссо — Аллен.
Штраф: 4 — 35.
Броски: 43 (16+14+10+3) — 33 (8+9+12+4).
Наши: — - Дадонов (13.02/0/-1).
9 ноября. Детройт. Little Caesars Arena. 17033 зрителя.