Доминик Гашек извинился перед украинцами за участие в открытии матча НХЛ

Экс-голкипер «Спартака» и сборной Чехии Доминик Гашек извинился перед украинцами за свое участие в матче открытии НХЛ между «Баффало» и «Чикаго» (3:0).

«Я считаю свое участие в матче и его открытие своей огромной ошибкой. Тем самым я хочу принести извинения всем украинцам. А также извиняюсь перед фанатами, которые поддерживали и продолжают поддерживать меня, и перед всеми, кого я разочаровал своим поступком. Мне очень трудно оправдать этот мой личный провал. Я буду стараться еще больше, чтобы исправить это. В данный момент я могу обещать вам, что подобная ситуация больше не повторится», — приводит слова Гашека РИА Новости со ссылкой на соцсети чеха.

Ранее Гашек отреагировал на фотографию игрока «Вашингтона» Александра Овечкина с президентом РФ Владимиром Путиным. Также 58-летний бывший хоккеист критиковал НХЛ за то, что лига позволяет гражданам России выступать на таком уровне.

Гашек за время карьеры играл в КХЛ за московский «Спартак», а в НХЛ — за «Чикаго», «Баффало», «Детройт» и «Оттаву».