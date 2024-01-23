Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 15:48

Доминик Гашек извинился перед украинцами за участие в открытии матча НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Хоккеист Доминик Гашек
Доминик Гашек.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

Экс-голкипер «Спартака» и сборной Чехии Доминик Гашек извинился перед украинцами за свое участие в матче открытии НХЛ между «Баффало» и «Чикаго» (3:0).

«Я считаю свое участие в матче и его открытие своей огромной ошибкой. Тем самым я хочу принести извинения всем украинцам. А также извиняюсь перед фанатами, которые поддерживали и продолжают поддерживать меня, и перед всеми, кого я разочаровал своим поступком. Мне очень трудно оправдать этот мой личный провал. Я буду стараться еще больше, чтобы исправить это. В данный момент я могу обещать вам, что подобная ситуация больше не повторится», — приводит слова Гашека РИА Новости со ссылкой на соцсети чеха.

Доминик Гашек. «Если Овечкин побьет рекорд Гретцки, просто приму это к сведению». Интервью Гашека — одного из главных оппонентов России в мире спорта

Ранее Гашек отреагировал на фотографию игрока «Вашингтона» Александра Овечкина с президентом РФ Владимиром Путиным. Также 58-летний бывший хоккеист критиковал НХЛ за то, что лига позволяет гражданам России выступать на таком уровне.

Гашек за время карьеры играл в КХЛ за московский «Спартак», а в НХЛ — за «Чикаго», «Баффало», «Детройт» и «Оттаву».

Источник: РИА Новости
Доминик Гашек
НХЛ
Читайте также
Медведев сыграет против Хуркача в 1/4 финала Australian Open 24 января
Журнал Sports Illustrated оказался под угрозой закрытия
Путин указом закрепил статус многодетных семей и определил меры их поддержки
СМИ сообщили о звуках взрывов в Киеве
Лавров исключил иное развитие событий на Украине при президентстве Трампа
Юморист скончался после драки в Сочи
Популярное видео
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Бедард пропустит еще минимум 6 недель из-за перелома челюсти