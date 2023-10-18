Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:15

Драйзайтль стал рекордсменом «Эдмонтона» по количеству голов в большинстве

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль дважды забил в большинстве в матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (6:1).

Как сообщает сайт лиги, 27-летний хоккеист записал на свой счет 128 голов в большинстве за карьеру и установил рекорд клуба. Второе место делят Глен Андерсон и Райан Смит, у которых по 126 голов.

Драйзайтль в матче с «Нэшвиллом» также сделал две голевые передачи.

«Эдмонтон» занимает 11-е место в Западной конференции, набрав 2 очка в 3 матчах. Следующую игру команда проведет 20 октября с «Филадельфией».

Леон Драйзайтль
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Эдмонтон Ойлерз
1
0
Читайте также
«Гран-при» в Уфе — мед вместо цветов, крики Петросян и летающие акулы
Овечкин провалил старт сезона: снова не забил и даже ни разу не бросил — впервые за два года!
«Хезболла» объявила среду «днем гнева» против Израиля
Иордания отменила саммит с Байденом и арабскими лидерами в Аммане
Появились подробности по делу подозреваемой в торговле людьми матери 15 детей
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вашингтон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона НХЛ: сколько забьет Овечкин, главные русские интриги
«Вегас» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Виннипег» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ