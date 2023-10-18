Драйзайтль стал рекордсменом «Эдмонтона» по количеству голов в большинстве

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль дважды забил в большинстве в матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (6:1).

Как сообщает сайт лиги, 27-летний хоккеист записал на свой счет 128 голов в большинстве за карьеру и установил рекорд клуба. Второе место делят Глен Андерсон и Райан Смит, у которых по 126 голов.

Драйзайтль в матче с «Нэшвиллом» также сделал две голевые передачи.

«Эдмонтон» занимает 11-е место в Западной конференции, набрав 2 очка в 3 матчах. Следующую игру команда проведет 20 октября с «Филадельфией».