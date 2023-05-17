КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

17 мая, 08:41

Дубас заявил, что не будет работать генменеджером в новом сезоне НХЛ, если уйдет из «Торонто»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас заявил, что не будет работать генменеджером в следующем сезоне НХЛ, если уйдет из «Торонто».

«У меня определенно нет сил идти куда-то еще. Итак, либо я останусь здесь, либо мне потребуется время, чтобы перестроиться и проанализировать прошлые сезоны. Но вы не увидите меня где-то в другом месте на следующей неделе. Я не могу заставить мою семью пройти через это после этого сезона. Этот год получился для нее очень тяжелым. Мне нужно будет обсудить мое будущее в семейном кругу», — приводит слова Дубаса официальный сайт НХЛ.

Он стал генеральным менеджером «Торонто» в мае 2018 года. Его контракт истекает после этого сезона.

Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
Обсудить
Читайте также
«МОК рискует утратить наше доверие». Евросоюз снова угрожает Баху из-за России
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
В Ленинградской области убили главу отдела градостроительства администрации
Жительница Артемовска рассказала о конфликтах силовых структур Украины
Рината Максютова уволили с должности генерального директора центра «Вектор»
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жители проголосовали против строительства нового стадиона «Аризоны»

Макдэвид: «Считаю, что «Эдмонтон» будет претендовать на Кубок Стэнли в ближайшие годы»