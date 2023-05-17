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17 мая, 13:43

Макдэвид: «Считаю, что «Эдмонтон» будет претендовать на Кубок Стэнли в ближайшие годы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид считает, что в ближайшие годы у «Ойлерз» есть хорошие шансы стать обладателями Кубка Стэнли.

«Эдмонтон» во втором раунде плей-офф НХЛ-2023 уступили «Вегасу» (2-4).

«Когда две отличные команды играют друг с другом, все решают детали. Мы допустили слишком много ошибок, которыми воспользовался соперник. В таких равных сериях нельзя ошибаться. Считаю, что «Эдмонтон» будет претендовать на Кубок Стэнли в ближайшие годы. Посмотрите на наш состав, все ключевые игроки имеют контракты на руках и находятся в расцвете своих сил. В конце концов, нам нужно будет собрать всё это воедино», — приводит слова Макдэвида пресс-служба клуба.

В этом розыгрыше Кубка Стэнли Макдэвид провел 12 матчей и набрал 20 (8+12) очков.

За выход в финал плей-офф НХЛ «Вегас» сыграет с «Далласом».

Капитан &laquo;Эдмонтона&raquo; Коннор Макдэвид. Выиграет ли Макдэвид Кубок быстрее, чем Овечкин? «Эдмонтон» не использует потенциал лучшего хоккеиста мира

Коннор Макдэвид
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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