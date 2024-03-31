«Эдмонтон» разгромил «Анахайм», Макдэвид набрал 3 очка

«Эдмонтон» дома разгромил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

Самыми результативными игроками встречи стали два хоккеиста хозяев: защитник Маттиас Экхольм и нападающий Коннор Макдэвид. Оба игрока набрали по 3 очка: у Экхольма один гол и две результативные передачи, у Макдэвида — дубль и один голевой пас.

Единственный гол гостей забил нападающий Алекс Киллорн.

«Эдмонтон» занимает четвертое место в таблице Западной конференции НХЛ с 94 очками в 72 матчах. «Анахайм» идет на 14-й строчке с 52 очками в 74 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Анахайм» — 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)

Голы: Хенрик — 21 (Драйзайтль, Экхольм), 3:47 — 1:0. Макдэвид — 28 (Хаймэн), 14:15 — 2:0. Экхольм — 8 (Кэррик, Дешарне), 16:16 — 3:0. Макдэвид — 29 (бол., Драйзайтль, Бушар), 29:28 — 4:0. Фогеле — 17 (Экхольм, Дешарне), 35:57 — 5:0. Хаймэн — 54 (Макдэвид, Бушар), 47:06 — 6:0. Киллорн — 15 (бол., Фаулер, Ватрано), 55:42 — 6:1.

Вратари: Пикар — Гибсон.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 37 (13+12+12) — 23 (8+11+4).

Наши: — - Минтюков (22.26/0/-2).

30 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».