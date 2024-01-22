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Сегодня, 19:42

«Эдмонтон» подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли Перри

Алина Савинова
Кори Перри.
Фото USA Today Sports
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Канадский нападающий Кори Перри стал игроком «Эдмонтона», сообщает пресс-служба клуба в своих соцсетях.

Контракт 38-летнего форварда с «Ойлерз» рассчитан на один год. Отмечается, что зарплата хоккеиста составит 775 тысяч долларов, также в соглашении предусмотрены бонусы за результативность. Перри будет выступать за команду под 90-м номером.

28 ноября «Чикаго» объявил о выставлении Перри на драфт отказов. В СМИ сообщалось, что клуб решил расторгнуть контракт с форвардом из-за того, что у него была интимная связь с матерью его одноклубника Коннора Бедарда. Однако позже генеральный менеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон опроверг эту информацию.

В разные годы своей карьеры Перри играл за «Портленд», «Даллас», «Тампу», «Монреаль», «Анахайм», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2007 году. Также он является обладателем кубка мира (2016), двукратным олимпийским чемпионом (2010 и 2014) и чемпионом мира 2016 года в составе сборной Канады.

«Эдмонтон» на данный момент занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. На счету команды 53 очка за 42 матча.

Кори Перри
Хоккей
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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