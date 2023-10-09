«Эдмонтон»: расписание матчей НХЛ в октябре

Сегодня, 19:30
«Эдмонтон» начнет регулярный сезон НХЛ 12 октября гостевым матчем против «Ванкувера» на «Роджерс-арене». «СЭ» публикует информацию с расписанием игр «Ойлерз» в октябре 2023 года. Время начала — московское.
12 октября. 05.00. «Ванкувер» — «Эдмонтон»
Онлайн-трансляция
15 октября. 05.00. «Эдмонтон» - «Ванкувер»
Онлайн-трансляция
18 октября. 03.00. «Нэшвилл» - «Эдмонтон»
Онлайн-трансляция
20 октября. 02.30. «Филадельфия» - «Эдмонтон»
Онлайн-трансляция
22 октября. 05.00. «Эдмонтон» — «Виннипег»
Онлайн-трансляция
25 октября. 04.00. «Миннесота» — «Эдмонтон»
Онлайн-трансляция
27 октября. 04.00. «Эдмонтон» — «Рейнджерс»
Онлайн-трансляция
30 октября. 02.00. «Эдмонтон» - «Калгари»
Онлайн-трансляция
Календарь матчей «Эдмонтона» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
Как и где смотреть видеотрансляции матчей НХЛ в России, читайте по ссылке.
«Эдмонтон»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».