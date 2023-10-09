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Сегодня, 19:30

«Эдмонтон»: расписание матчей НХЛ в октябре

«Эдмонтон» проведет 8 матчей в октябре в регулярном чемпионате НХЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты Коннор Макдэвид и Дилан Холлоуэй.
Коннор Макдэвид (слева) и Дилан Холлоуэй.
Фото USA Today Sports
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«Эдмонтон» начнет регулярный сезон НХЛ 12 октября гостевым матчем против «Ванкувера» на «Роджерс-арене». «СЭ» публикует информацию с расписанием игр «Ойлерз» в октябре 2023 года. Время начала — московское.

Календарь и расписание матчей «Эдмонтон Ойлерз» в октябре 2023 года

12 октября. 05.00. «Ванкувер» — «Эдмонтон»
Онлайн-трансляция

15 октября. 05.00. «Эдмонтон» - «Ванкувер»
Онлайн-трансляция

18 октября. 03.00. «Нэшвилл» - «Эдмонтон»
Онлайн-трансляция

20 октября. 02.30. «Филадельфия» - «Эдмонтон»
Онлайн-трансляция

22 октября. 05.00. «Эдмонтон» — «Виннипег»
Онлайн-трансляция

25 октября. 04.00. «Миннесота» — «Эдмонтон»
Онлайн-трансляция

27 октября. 04.00. «Эдмонтон» — «Рейнджерс»
Онлайн-трансляция

30 октября. 02.00. «Эдмонтон» - «Калгари»
Онлайн-трансляция

Календарь матчей «Эдмонтона» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Как и где смотреть видеотрансляции матчей НХЛ в России, читайте по ссылке.

«Эдмонтон»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».

Коннор Макдэвид
Хоккей
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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