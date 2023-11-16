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Сегодня, 07:27

Хет-трик Кейна принес «Эдмонтону» победу над «Сиэтлом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Кракен» потерпели третье поражение подряд.

Форвард Эвандер Кейн оформил хет-трик, забросив в том числе победную шайбу в овертайме.

«Сиэтл» занимает 10-е место в Западной конференции — 14 очков. «Эдмонтон» располагается на 13-й строчке — 11 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Сиэтл» — 4:3 ОТ (0:0, 1:3, 2:0, 1:0)

Голы: Макдэвид — 4 (Драйзайтль, Бушар), 25:21 — 1:0. Маккэн — 7 (Эберле, Олексяк), 27:20 — 1:1. Белльмар — 2 (Картье, Данн), 29:24 — 1:2. Веннберг — 1 (Толванен, Бьоркстранд), 37:21 — 1:3. Кейн — 5 (Бушар, Экхольм), 53:28 — 2:3. Кейн — 6 (Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс), 59:14 — 3:3. Кейн — 7 (Хаймэн, Бушар), 62:57 — 4:3.

Вратари: Скиннер (58:15 — 59:14) — Даккорд.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 32 (11+7+11+3) — 36 (13+15+7+1).

16 ноября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Эвандер Кейн
Хоккей
НХЛ
ХК Сиэтл Кракен
ХК Эдмонтон Ойлерз
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