«Ванкувер» на выезде обыграл «Эдмонтон», у Задорова результативный пас

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Эдмонтон» со счетом 3:1.

В составе «Кэнакс» отличились Сэм Лафферти, Пьюс Сутер и Дакота Джошуа, Никита Задоров сделал результативную передачу. У «Ойлерз» шайбу забросил Эвандер Кейн.

После этого матча «Ванкувер» со 107 очками занимает второе место в Западной конференции, «Эдмонтон» со 102 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Ванкувер» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Лафферти — 13 (Задоров, Миллер), 19:44 — 0:1. Сутер — 14 (Майерс), 31:00 — 0:2. Кейн — 24 (Браун, Нерс), 37:48 — 1:2. Джошуа — 17 (п.в., Линдхольм, Гарлэнд), 58:13 — 1:3.

Вратари: Скиннер (58:09 — 58:13, 58:29) — Десмит.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 33 (13+12+8) — 27 (9+13+5).

Наши: — - Задоров (17.50/1/+1), Михеев (12.53/3/0), Подколзин (10.22/0/0).

14 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.