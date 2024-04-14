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НХЛ

Сегодня, 07:40

«Нэшвилл» — «Коламбус»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Коламбус» — 6:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Предаторз» 4 (2+2) очка набрал Роман Йоси, 3 (2+1) очка у Томаса Новака, еще по голу забили Коди Гласс и Филип Форсберг. У «Блю Джэкетс» отличились Джеймс Малатеста, Александр Тексье и Трей Фикс-Волански, оформивший дубль.

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НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Нэшвилл Предаторз
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