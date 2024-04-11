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НХЛ

Сегодня, 06:11

«Эдмонтон» обыграл «Вегас». Драйзайтль набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Эдмонтон» переиграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Ойлерз» одержали третью победу подряд.

Нападающий Леон Драйзайтль забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Теперь у него 104 (41+63) очка.

«Эдмонтон» набрал 101 очко и занимает 5-е место в Западной конференции. «Вегас» идет на 8-й строчке — 92 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Вегас» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Голы: Сиси — 4 (Маклеод, Нерс), 9:37 — 1:0. Экхольм — 11 (Маклеод, Перри), 25:38 — 2:0. Хаймэн — 55 (Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 28:06 — 3:0. Драйзайтль — 39 (бол., Нюджент-Хопкинс, Хаймэн), 46:50 — 4:0. Колесар — 7 (мен., Хэнифин, Карлссон), 47:50 — 4:1. Холлоуэй — 4, 49:56 — 5:1.

Вратари: Скиннер — Хилл.

Штраф: 0 — 6.

Броски: 26 (7+9+10) — 20 (6+6+8).

Наши: — - Барбашев (15.25/1/-1), Дорофеев (14.36/2/-2).

11 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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