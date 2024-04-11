«Сент-Луис» переиграл «Чикаго». Бучневич и Александров набрали по одному очку

«Сент-Луис» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Блюз» одержали вторую победу подряд.

Российские нападающие Павел Бучневич и Никита Александров сделали по голевой передаче у победителей.

«Сент-Луис» набрал 89 очков и занимает 9-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет на 15-й строчке — 51 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Чикаго» — 5:2 (4:0, 0:1, 1:1)

Голы: Кайру — 28 (Ледди, Хофер), 2:04 — 1:0. Кайру — 29 (Саад, Бучневич), 2:46 — 2:0. Крюг — 5 (Кэссел, Александров), 4:37 — 3:0. Болдюк — 4 (Томас, Шенн), 6:59 — 4:0. Курашев — 17 (Корчински), 28:40 — 4:1. Томас — 25 (Шенн, Болдюк), 50:01 — 5:1. Слаггерт — 1 (Донато, Энтвистл), 56:51 — 5:2.

Вратари: Хофер — Мразек (Содерблум, 4:37).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 26 (9+8+9) — 20 (1+10+9).

Наши: Александров (14.03/2/+2), Бучневич (18.00/2/+1), Торопченко (14.05/0/0) — Зайцев (16.12/0/-3).

11 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center.