«Эдмонтон» выменял Бьюгстада и Кэма Динина у «Аризоны»

«Эдмонтон» выменял форварда Ника Бьюгстада и защитника Кэма Динина у «Аризоны».

«Койотис» получили выбор в 3-м раунде и защитника Майкла Кесселринга. Они удержат в своей ведомости 50 процентов кэпхита нападающего (450 тысяч долларов из 900).

30-летний Бьюгстад может стать неограниченно свободным агентом летом. В текущем сезоне он набрал 23 (13+10) очка в 59 играх за «Аризону» при полезности «+7».

24-летний Динин в этом сезоне играл только за «Тусон» в АХЛ. На его счету 50 матчей и 35 (4+31) очков.

У 23-летнего Кесселринга в текущем сезоне 43 матча за «Бейкерсфилд» в АХЛ, в которых он набрал 22 (13+9) очка.