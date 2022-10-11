Федерация хоккея Канады объявила об уходе президента организации Скотта Смита

Федерация хоккея Канады (Hockey Canada) на официальном сайте объявила об уходе президента организации Скотта Смита.

Весь совет директоров также согласился уйти в отставку. Члены совета не будут добиваться переизбрания и будут выполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет определен новый состав.

Сообщается, что будет создан временный управляющий комитет, который станет руководить федерацией до тех пор, пока вновь созданный совет не назначит нового президента для руководства организацией.

Ранее в отставку подала временно исполняющая обязанности председателя правления федерации Андреа Скиннер.

Также от организации отвернулись многие спонсоры после нескольких секс-скандалов.