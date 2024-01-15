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Сегодня, 22:31

Фетисов назвал обращение НХЛ к ИИХФ примером обрушения системы спорта

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал обращение НХЛ к Международной федерации хоккея (ИИХФ) в связи с отстранением сборной Израиля от участия в международных соревнованиях.

«Какое вообще отношение НХЛ имеет к международной федерации, и зачем там решили давать указания ей? С другой стороны, на этом примере мы видим, как рушится система спорта, которая была отлажена еще в непростые времена холодной войны, в послевоенное время, и олимпийское движение объединяло спорт», — цитирует Фетисова ТАСС.

Ранее НХЛ опубликовала обращение к ИИХФ, в котором призвала вернуть сборную Израиля к участию в международных соревнованиях.

11 января стало известно, что Международная федерация хоккея отстранила сборную Израиля от соревнований под эгидой организации. Сообщалось, что отстранение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований.

Источник: ТАСС
Хоккей
НХЛ
Вячеслав Фетисов
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