3 очка Миттельштадта помогли «Баффало» победить «Сан-Хосе»

«Баффало» дома обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

У «Сэйбрз» 3 (1+2) очка набрал Кейси Миттельштадт.

«Баффало» набрал 42 очка после 44 матчей и занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сан-Хосе» замыкает таблицу «Запада» с 23 очками после 44 матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Сан-Хосе» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Миттельштадт — 12 (Окпосо, Р. Джонсон), 31:34 — 1:0. Так — 12 (бол., Куинн, Миттельштадт), 34:37 — 2:0. Гринуэй — 4 (п.в., Миттельштадт, Далин), 56:34 — 3:0.

Вратари: Луукконен — Кяхкенен (56:06 — 56:34).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 35 (7+12+16) — 27 (8+11+8).

Наши: — - Барабанов (15.48/4/-1), Охотюк (16.43/1/0).

15 января. Баффало. KeyBank Center.