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НХЛ

Сегодня, 04:32

«Филадельфия» уступила «Чикаго» и потерпела четвертое поражение подряд

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Чикаго» на выезде обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У гостей отличились Джо Андерсон, Филипп Курашев, Лукас Райхел, Ник Фолиньо и Маккензи Энтвистл. Единственный гол хозяев забил Тайсон Ферстер.

Российский вратарь Иван Федотов, который перешел в «Филадельфию» 29 марта, попал в заявку на матч, но остался на скамейке запасных.

«Чикаго» занимает 15-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 49 очками в 74 матчах.

«Филадельфия» идет на восьмой строчке «Востока» с 82 очками в 75 играх. «Флайерз» потерпели четвертое поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Чикаго» — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Голы: Райхель — 4 (Тинорди, Атанасиу), 2:01 — 0:1. Курашев — 16 (Бедард, Власик), 17:00 — 0:2. Форстер — 19 (Хэтэуэй), 20:17 — 1:2. Фолиньо — 17 (бол., Курашев, Т. Джонсон), 37:28 — 1:3. Андерсон — 4 (Райхель), 49:09 — 1:4. Энтвистл — 5 (Андерсон, Кайсер), 54:33 — 1:5.

Вратари: Эрссон — Содерблум.

Штраф: 21 — 13.

Броски: 31 (7+13+11) — 24 (9+9+6).

Наши: Гурьянов (7.55/3/0), Замула (17.02/1/-2) — -.

31 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center.

Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК Чикаго Блэкхокс
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