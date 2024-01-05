«Коламбус» по буллитам переиграл «Филадельфию». Тарасов сделал 39 сэйвов

«Коламбус» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б. «Флайерз» потерпели четвертое поражение подряд. Победный буллит реализовал Джонни Гудро.

Российский голкипер «Блю Джэкетс» Даниил Тарасов отразил 39 из 41 броска по своим воротам.

«Филадельфия» с 44 очками идет на 7-м месте в Восточной конференции. «Коламбус» — предпоследний (34 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Коламбус» — 2:3 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Конекны — 19 (Фараби, Кутюрье), 17:12 — 1:0. Конекны — 20 (Фараби, Кутюрье), 44:29 — 2:0. Северсон — 5 (Фантилли, Кристиансен), 45:24 — 2:1. Бин — 3 (Рословик, Гудбрэнсон), 50:20 — 2:2.

Победный буллит: Годро.

Вратари: Эрссон — Тарасов.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 41 (14+13+13+1) — 28 (6+8+12+2).

Наши: Замула (14.58/0/0) — Воронков (11.13/2/-1), Марченко (15.00/5/0), Проворов (23.26/1/0), Чинахов (14.43/0/-1).

5 января. Филадельфия. Wells Fargo Center. 17510 зрителей.