«Филадельфия» объявила о переходе Ивана Федотова

Как сообщал «СЭ», российский голкипер Иван Федотов продолжит карьеру в НХЛ. В ближайшее время он присоединится к «Филадельфии».

Об этом сообщила пресс-служба команды НХЛ.

28 марта о расторжении договора с 27-летним вратарем объявил ЦСКА.

Федотов подписал контракт с «Филадельфией» в мае 2022 года. Летом того же года он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии, после чего отправлен на прохождение военной службы.

Перед началом сезона-2023/24 голкипер вернулся в ЦСКА, подписав контракт с клубом на два года. В августе 2023 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила, что Федотов нарушил контракт с выступающей в НХЛ «Филадельфией», заключив соглашение с армейцами. Голкипера дисквалифицировали на четыре месяца, а на ЦСКА был наложен запрет на трансферы сроком на один сезон.

В текущем сезоне Федотов провел 49 матчей, отразив 91,4 процента бросков и четыре раза сыграв на ноль.