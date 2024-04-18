Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:29

Форвард «Тампы» Кучеров назвал особенным моментом преодоление отметки в сто голевых передач

Виктория Кравченко
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров считает особенным моментом преодоление отметки в 100 результативных передач в рамках одного сезона НХЛ. Он также поблагодарил одноклубников и тренерский штаб.

«Это особенный момент. Спасибо моим одноклубникам и тренерскому штабу за то, что они помогли мне добиться успеха. Мне повезло играть с великими хоккеистами. Это хороший момент», — приводит слова Кучерова сайт НХЛ.

В матче «Тампы» против «Торонто» (6:4) россиянин отметился голом и результативной передачей. Форвард «Лайтнинг» стал первым российским хоккеистом и пятым игроком во всей истории НХЛ, кому удалось в рамках одного регулярного сезона лиги сделать 100 голевых передач.

Никита Кучеров
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
0
Читайте также
«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» в ответном матче Кубка России
Тихон Жизневский сыграл в популярном сериале «Внутри убийцы»
В Дагестане жестко задержали главу МЧС Чечни Цакаева
«Вашингтон» заскочил в плей-офф с антирекордом ХХI века и угодил на чемпиона «регулярки». Панарин Овечкину не страшен?
СМИ обнаружили считавшегося погибшим миллиардера у любовницы в Москве
Неизвестный в маске устроил взрыв в отделении Сбербанка в Омске
Популярное видео
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Евгений Малкин: итоговая статистика в регулярном чемпионате НХЛ-2023/24: сколько голов и очков

Нападающий «Питтсбурга» Картер объявил о завершении карьеры