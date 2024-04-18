Нападающий «Питтсбурга» Картер объявил о завершении карьеры

Нападающий «Питтсбурга» Джефф Картер объявил о завершении карьеры после окончания матча с «Айлендерс» (4:5). В этой встрече форвард отметился заброшенной шайбой.

39-летний хоккеист отметил, что планирует больше времени уделить семье.

«Я буду находиться дома и стану отцом, а потом разберусь со всем остальным», — цитирует Картера пресс-служба клуба.

Картер за всю карьеру выступал за «Филадельфию», «Коламбус», «Лос-Анджелес» и «Питтсбург». Всего он провел 1321 матч и набрал 851 (442+409) очко. Картер является двукратным обладателем Кубка Стэнли в 2012 и в 2014 годах.