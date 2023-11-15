Форвард «Вашингтона» Манта временно потерял слух после попадания шайбы Кузнецова

Нападающий «Вашингтона» Энтони Манта почти на неделю лишился слуха из-за попадания шайбы, сообщает журналист Том Гулитти.

Инцидент произошел в матче против «Флориды» (3:4 ОТ) 9 ноября. Шайба попала в Манту после броска его одноклубника Евгения Кузнецова.

По словам хоккеиста, он потерял слух на одно ухо на шесть дней. У него произошел разрыв барабанной перепонки. Сейчас слух начинает возвращаться к игроку.

В текущем сезоне 29-летний канадец набрал 4 (3+1) очка в 10 матчах за «Кэпиталз» в НХЛ.