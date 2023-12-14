Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:25

Форвард «Виннипега» Коннор может пропустить до двух месяцев из-за травмы

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Нападающий «Виннипега» Кайл Коннор выбыл на длительный срок из-за травмы нижней части тела, сообщает официальный сайт НХЛ.

Хоккеист получил повреждение в матче регулярного чемпионата с «Анахаймом» (4:2), когда столкнулся с форвардом «Дакс» Райаном Строумом коленом в колено.

Восстановление может занять у 27-летнего американца от 6 до 8 недель.

Коннор занимает пятое место в таблице лучших снайперов сезона-2023/24 в НХЛ — у него 17 шайб. Всего в этом сезоне хоккеист набрал 28 (17+11) очков в 26 матчах.

Кайл Коннор
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
1
0
Читайте также
Роналду забил в 2023 году 50 голов! Лучшая результативность за пять лет и огромные доходы
Жора Крыжовников снял сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Генерал CША рассмеялся на просьбу Киева поставить F-16 после скандала с Discord
Кадыров назвал возможный срок окончания СВО
Контролер высадил ребенка из автобуса в холод у леса в Петербурге
Посол Антонов назвал визит Зеленского в США пустым
Популярное видео
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Монреаль» — «Питтсбург»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео бесплатно онлайн)