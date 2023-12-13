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13 декабря, 23:00

«Монреаль» — «Питтсбург»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео бесплатно онлайн)

«Монреаль» сыграет с «Питтсбургом» в регулярном чемпионате НХЛ 14 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Евгений Малкин (ХК «Питтсбург Пингвинз»).
Фото USA Today Sports
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«Монреаль» сыграет с «Питтсбургом» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 14 декабря. Игра пройдет в спортивном комплексе «Белл-центр» в Монреале (Канада) и начнется в 3.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Монреаль» — «Питтсбург» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Канадиенс» набрали 27 очков и занимают 13-е место в Восточной конференции. «Пингвинз» с 27 баллами располагается на 12-й строчке на Востоке.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

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ХК Монреаль Канадиенс
ХК Питтсбург Пингвинз
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