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Сегодня, 13:55

Гальченюк угрожал убить полицейского в США

Сергей Разин
корреспондент
Алекс Гальченюк.
Фото Global Look Press
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Нападающий Алекс Гальченюк угрожал убить полицейского, сообщает Arizona Sports.

По сведениям источника, 29-летний американец после задержания угрожал полицейскому, что убьет его и семью. Также он оскорблял его на расовой почве.

14 июля Гальченюк попал в ДТП и скрылся с места происшествия. Также его обвиняют в хулиганстве, неподчинении, сопротивлении аресту, угрозах и запугивании. Хоккеист был отправлен в городскую тюрьму в воскресенье вечером. На следующий день он был освобожден под подписку о невыезде.

13 июля стало известно, что «Аризона» решила расторгнуть контракт с Гальченюком, поместив его на драфт отказов с целью расторжения договора.

Алекс Гальченюк. Сын советского хоккеиста угодил в громкий скандал. Гальченюк окончательно добил свою карьеру в НХЛ

Александр Гальченюк-младший
НХЛ
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