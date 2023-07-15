Гальченюк угрожал убить полицейского в США

Нападающий Алекс Гальченюк угрожал убить полицейского, сообщает Arizona Sports.

По сведениям источника, 29-летний американец после задержания угрожал полицейскому, что убьет его и семью. Также он оскорблял его на расовой почве.

14 июля Гальченюк попал в ДТП и скрылся с места происшествия. Также его обвиняют в хулиганстве, неподчинении, сопротивлении аресту, угрозах и запугивании. Хоккеист был отправлен в городскую тюрьму в воскресенье вечером. На следующий день он был освобожден под подписку о невыезде.

13 июля стало известно, что «Аризона» решила расторгнуть контракт с Гальченюком, поместив его на драфт отказов с целью расторжения договора.