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Сегодня, 12:55

Канадский хоккеист считает, что переход Тарасенко сделает «Вашингтон» претендентом на Кубок Стэнли

Сергей Разин
корреспондент
Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports
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Канадский хоккеист Джесси Курвиль-Линч поделился мнением о возможном переходе форварда Владимира Тарасенко в «Вашингтон».

«У «Кэпиталз» будет одна из самых опасных атакующих команд на "Востоке", если они смогут привлечь Тарасенко. У них уже есть серьезные игроки в атаке, такие как Алекс Овечкин, Том Уилсон и Евгений Кузнецов, и это лишь некоторые из них. Добавление Тарасенко сделает «Вашингтон» претендентом на Кубок Стэнли, как только он присоединится к команде.

Скорее всего, он получит шанс в первом звене или по крайней мере проведет большую часть сезона в первых двух звеньях. Он игрок, который поможет «Кэпиталз» пройти путь от борьбы за место в плей-офф до места в тройке лучших в столичном дивизионе.

Ожидается, что Тарасенко заключит годовой контракт и сделает ставку на себя, чтобы заработать более выгодную и продолжительную сделку, когда потолок зарплат резко подскочит в следующем межсезонье. Если игрок заинтересован в переходе в «Кэпиталз», они должны быть готовы к этому. Надеюсь, у них получится», — говорится в статье Курвиля-Линча на The Hockey Writers.

Ранее сообщалось, что 31-летний россиянин отклонил предложения от нескольких клубов НХЛ и сменил агента.

Тарасенко выступал за «Сент-Луис» с 2013 года, в феврале 2023 года игрока обменяли в «Рейнджерс». После завершения сезона-2022/23 россиянин стал свободным агентом.

Владимир Тарасенко (хоккей)
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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