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Сегодня, 00:28

Галлан: «Я никогда не забуду опыт работы с «Рейнджерс»

Сергей Разин
корреспондент
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Канадский специалист Жерар Галлан прокомментировал уход с поста главного тренера «Рейнджерс».

«Я хотел бы поблагодарить владельца клуба и команду за предоставленную мне возможность быть главным тренером в последние два сезона. Я никогда не забуду опыт работы над франшизой с такой богатой историей и невероятно страстной фанатской базой. После разговоров с моей семьей и генменеджером стало ясно, что это было правильное решение как для меня, так и для «Рейнджерс», — приводит слова Галлана пресс-служба клуба.

7 мая «Рейнджерс» сообщили об уходе Галлана. 59-летний специалист возглавлял клуб из Нью-Йорка с 2021 года.

В текущем сезоне «Рейнджерс» вышли в плей-офф, где в первом раунде уступили «Нью-Джерси» со счетом 3-4 в серии.

НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Жерар Галлан
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Галлан покинул пост главного тренера «Рейнджерс»