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Сегодня, 00:17

Галлан покинул пост главного тренера «Рейнджерс»

Сергей Разин
корреспондент
Жерар Галлан.
Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан покинул свой пост, сообщает Twitter клуба.

59-летний специалист возглавлял клуб из Нью-Йорка с 2021 года.

«В первую очередь я хочу поблагодарить Жерара за его работу и приверженность «Рейнджерс» во время его пребывания на посту главного тренера. Я очень уважаю его как тренера и человека и искренне ценю все, что он делал для нас его последние два сезона», — сказал генменеджер клуба Крис Друри.

В текущем сезоне «Рейнджерс» вышли в плей-офф, где в первом раунде уступили «Нью-Джерси» со счетом 3-4 в серии.

НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Жерар Галлан
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