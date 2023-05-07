Галлан покинул пост главного тренера «Рейнджерс»

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Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан покинул свой пост, сообщает Twitter клуба.
59-летний специалист возглавлял клуб из Нью-Йорка с 2021 года.
«В первую очередь я хочу поблагодарить Жерара за его работу и приверженность «Рейнджерс» во время его пребывания на посту главного тренера. Я очень уважаю его как тренера и человека и искренне ценю все, что он делал для нас его последние два сезона», — сказал генменеджер клуба Крис Друри.
В текущем сезоне «Рейнджерс» вышли в плей-офф, где в первом раунде уступили «Нью-Джерси» со счетом 3-4 в серии.