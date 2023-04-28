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Сегодня, 16:49

Гашек раскритиковал НХЛ за то, что лига позволяет играть Овечкину

Виталий Косик
Корреспондент
Доминик Гашек.
Фото Cesky rozhlas
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Бывший голкипер сборной Чехии Доминик Гашек раскритиковал НХЛ за то, что лига позволяет играть российскому форварду «Вашингтона» Александру Овечкину.

«Овечкин (как и другие российские хоккеисты) несет ответственность за происходящее. Позволяя этому человеку играть, НХЛ поддерживает происходящее. Лига несет ответственность», — написал Гашек.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 73 матча регулярного чемпионата НХЛ, набрав 75 (42+33) очков. «Вашингтон» впервые с 2014 года не попал в плей-офф НХЛ.

Александр Овечкин
Доминик Гашек
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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