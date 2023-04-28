Гашек раскритиковал НХЛ за то, что лига позволяет играть Овечкину

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Бывший голкипер сборной Чехии Доминик Гашек раскритиковал НХЛ за то, что лига позволяет играть российскому форварду «Вашингтона» Александру Овечкину.
«Овечкин (как и другие российские хоккеисты) несет ответственность за происходящее. Позволяя этому человеку играть, НХЛ поддерживает происходящее. Лига несет ответственность», — написал Гашек.
В нынешнем сезоне Овечкин провел 73 матча регулярного чемпионата НХЛ, набрав 75 (42+33) очков. «Вашингтон» впервые с 2014 года не попал в плей-офф НХЛ.