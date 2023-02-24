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НХЛ

24 февраля, 23:37

Гавриков был разочарован срывом обмена из «Коламбуса» в «Бостон»

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков был разочарован срывом обмена в «Бостон», пишет журналист Давид Паньотта.

Клубы уже договорились, что «Бостон» отдаст за игрока пики в 1-м и 3-м раундах драфта. Однако «Брюинз» нужно было расчистить место под потолком зарплат, что и стало причиной срыва сделки.

В услугах российского защитника остаются заинтересованы «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Торонто», «Калгари» и «Виннипег». Однако не все клубы готовы отдать за Гаврикова выбор в первом раунде драфта.

Контракт 27-летнего Гаврикова с кэпхитом 2,8 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ он провел в составе команды 52 матча и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «минус» 8.

Владислав Гавриков
ХК Бостон Брюинз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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