Гавриков был разочарован срывом обмена из «Коламбуса» в «Бостон»

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков был разочарован срывом обмена в «Бостон», пишет журналист Давид Паньотта.

Клубы уже договорились, что «Бостон» отдаст за игрока пики в 1-м и 3-м раундах драфта. Однако «Брюинз» нужно было расчистить место под потолком зарплат, что и стало причиной срыва сделки.

В услугах российского защитника остаются заинтересованы «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Торонто», «Калгари» и «Виннипег». Однако не все клубы готовы отдать за Гаврикова выбор в первом раунде драфта.

Контракт 27-летнего Гаврикова с кэпхитом 2,8 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ он провел в составе команды 52 матча и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «минус» 8.