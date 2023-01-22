Генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Альвин прокомментировал перемены в тренерском штабе

Генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Альвин прокомментировал перемены в тренерском штабе.

Канадский клуб уволил Брюса Будро назначил Рика Токкета на пост главного тренера.

«Хотели бы выразить искреннюю благодарность Брюсу и его ассистенту Тренту Каллу за их вклад в организацию. Мы ценим их самоотверженность и желаем всего наилучшего в дальнейшем. Это непростое решение, но мы чувствовали, что оно необходимо.

Рик Токкет привнесет в команду множество знаний как с точки зрения тренера, так и с точки зрения игрока. Он имеет более чем двадцатилетний тренерский опыт, руководя командами разных стилей. Как игрок он демонстрировал высокий уровень характера и упорства.

Мы также рады включению в тренерский штаб Адама Фута и Сергея Гончара. Оба сделали успешную игровую карьеру в НХЛ и обладают широким спектром знаний. Токкет, Фут и Гончар привнесут в организацию чемпионский послужной список», — приводит слова Альвина официальный сайт «Ванкувера».