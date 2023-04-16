Генеральный менеджер «Вашингтона» разочарован игрой Кузнецова в этом сезоне

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан раскритиковал российского нападающего Евгения Кузнецова за его игру в сезоне-2022/23.

«Я разочарован. Я думаю, что этот сезон был не таким хорошим, как прошлый. Мне понравился его прошлый год, он играл хорошо. Но по какой-то причине он до сих пор не нашел то, что нужно. Я имею в виду, что есть моменты, когда я думал, что он играл хорошо, но в целом он хуже показал себя в этом году», — цитирует Маклеллана The Hockey News.

Тренер также добавил, что о его физической форме лучше говорить с ним самим.

Кузнецов стал лучшим ассистентом «Вашингтона» в сезоне-2022/23. Всего россиянин сыграл 81 матч и набрал 55 (12+43) очков