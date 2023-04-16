Нападающий «Вашингтона» Кузнецов рассказал, что играл в ходе сезона с травмой

Российский нападающий «Вашингтон» Евгений Кузнецов рассказал о сложностях, с которыми он столкнулся в ходе сезона.

«Я играл с травмой. Мне все еще нужно немного времени. Я боролся до конца, пытался вылечиться и все такое. Я должен сесть и обдумать, почему все это происходит. Но я уверен, что в следующем году вернусь сильнее», — цитирует Кузнецова Russian Machine Never Breaks.

Кузнецов стал лучшим ассистентом «Вашингтона» в сезоне-2022/23. Всего россиянин сыграл 81 матч и набрал 55 (12+43) очков.