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НХЛ

Сегодня, 18:20

Беттмэн — о смерти владельца «Чикаго» Вирца: «Нам будет его очень не хватать»

Беттмэн выразил соболезнования в связи со смертью владельца «Чикаго» Вирца
Ана Горшкова
Корреспондент
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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн выразил соболезнования в связи со смертью владельца «Чикаго» Роки Вирца.

«Семья НХЛ глубоко опечалена внезапной кончиной Вирца. Преданный семье и «Чикаго», Роки был уроженцем Чикаго и опытным бизнесменом. Роки взял «Блэкхокс» под свой контроль в 2007 году и почти сразу восстановил страсть и приверженность этой легендарной франшизе из «Оригинальной шестерки».

Сосредоточенность Роки на взаимодействии с болельщиками клуба и улучшении игры команды на льду возродила любовь фанатов «Чикаго» к своей команде и позволила создать современную династию. Роки был моим дорогим другом, к которому я постоянно обращался за советом. Он был уважаемым членом исполнительного комитета совета руководителей лиги, чью мудрость и дух товарищества ценили его коллеги-владельцы.

НХЛ выражает свои искренние соболезнования жене Роки Мэрилин, его детям Дэнни, Кендалл и Хиллари, дочери Мэрилин Элизабет и их шестерым внукам. Нам будет его очень не хватать», — приводит слова Беттмэна сайт НХЛ.

Семья Вирц владеет «Чикаго Блэкхокс» с 1954 года. Роки с 2007 года занимал пост председателя клуба.

НХЛ
ХК Чикаго Блэкхокс
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