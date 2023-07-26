Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн выразил соболезнования в связи со смертью владельца «Чикаго» Роки Вирца.

«Семья НХЛ глубоко опечалена внезапной кончиной Вирца. Преданный семье и «Чикаго», Роки был уроженцем Чикаго и опытным бизнесменом. Роки взял «Блэкхокс» под свой контроль в 2007 году и почти сразу восстановил страсть и приверженность этой легендарной франшизе из «Оригинальной шестерки».

Сосредоточенность Роки на взаимодействии с болельщиками клуба и улучшении игры команды на льду возродила любовь фанатов «Чикаго» к своей команде и позволила создать современную династию. Роки был моим дорогим другом, к которому я постоянно обращался за советом. Он был уважаемым членом исполнительного комитета совета руководителей лиги, чью мудрость и дух товарищества ценили его коллеги-владельцы.

НХЛ выражает свои искренние соболезнования жене Роки Мэрилин, его детям Дэнни, Кендалл и Хиллари, дочери Мэрилин Элизабет и их шестерым внукам. Нам будет его очень не хватать», — приводит слова Беттмэна сайт НХЛ.

Семья Вирц владеет «Чикаго Блэкхокс» с 1954 года. Роки с 2007 года занимал пост председателя клуба.