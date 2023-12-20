Бриндамор — об игре Кочеткова: «В последних четырех играх он просто великолепен»

Главный тренер «Каролина» Род Бриндамор поделился мнением об игре вратаря команды Петра Кочеткова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (6:3).

«Все сводится к тому, что вратарь должен быть не хуже или даже лучше другого вратаря, — цитирует Бриндамора сайт НХЛ. — В последних четырех играх он был просто великолепен. Это позволяет нам продолжать играть в нашу игру, забиваем мы голы или нет».

Кочетков совершил 30 сейвов. В последних четырех матчах 24-летний россиянин одержал три победы.

Кочетков всего в текущем сезоне сыграл 16 матчей, коэффицент надежности составляет 2,65, процент отраженных бросков — 89,6.