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НХЛ

Сегодня, 09:37

Бриндамор — об игре Кочеткова: «В последних четырех играх он просто великолепен»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Каролина» Род Бриндамор поделился мнением об игре вратаря команды Петра Кочеткова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (6:3).

«Все сводится к тому, что вратарь должен быть не хуже или даже лучше другого вратаря, — цитирует Бриндамора сайт НХЛ. — В последних четырех играх он был просто великолепен. Это позволяет нам продолжать играть в нашу игру, забиваем мы голы или нет».

Кочетков совершил 30 сейвов. В последних четырех матчах 24-летний россиянин одержал три победы.

Кочетков всего в текущем сезоне сыграл 16 матчей, коэффицент надежности составляет 2,65, процент отраженных бросков — 89,6.

НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
Петр Кочетков
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