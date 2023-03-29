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НХЛ

Сегодня, 10:03

Главный тренер «Рейнджерс» Галлан: «Тарасенко и Кейн великолепны, команда стала намного лучше с ними»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан поделился мнением об игре российского нападающего Владимира Тарасенко и американского форварда Патрика Кейна.

Оба игрока забили по одному голу в матче против «Коламбуса» (6:2).

«Я думаю, что Тарасенко и Кейн хотели бы больше участвовать в нападении, набирать больше очков, но я рад тому, что увидел сегодня, — цитирует Галлана сайт НХЛ. — Я имею в виду, они сделали несколько отличных бросков. В первом периоде они были великолепны, и было много хороших моментов. Они оба опытные игроки, оба выигрывали Кубок Стэнли. Они великолепны, и наша команда стала намного лучше с ними, определенно».

«Рейнджерс» одержали седьмую победу в восьми последних матчах чемпионата НХЛ. «Коламбус» потерпел пятое поражение в последних семи играх.

Источник: НХЛ
Владимир Тарасенко (хоккей)
Патрик Кейн
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Жерар Галлан
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