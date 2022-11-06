Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

6 ноября, 23:42

Главный тренер «Торонто» подтвердил, что Самсонов пропустит не менее недели из-за травмы

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф рассказал о состоянии голкипера Ильи Самсонова, пишет инсайдер Эллиотт Фридман.

Тренер не стал вдаваться в подробности, но отметил, что вратарь, который был помещен в список травмированных, точно пропустит одну неделю, и добавил, что его восстановление может занять больший срок.

В нынешнем сезоне у Самсонова шесть побед в восьми матчах сезона при 92,1 проценте отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,23.

Отметим, что «Кленовые листья» в экстренном порядке подписали контракт с голкипером Китом Петруцелли, который выступал за фарм-клуб «Торонто».

Илья Самсонов
ХК Торонто Мэйпл Ливз
0
Читайте также
«Зенит» поплыл после первого же провала. Скандал с Чистяковым — шанс для конкурентов?
«Он сломал мое эго, раздавил меня». Как Майкл Джексон взбесил Майка Тайсона, не узнав его
СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Французский политик заявил о планах Байдена избавиться от Зеленского
СМИ узнали о начале обсуждения Западом условий мира между РФ и Украиной
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Голкипер «Торонто» Самсонов переведен в список травмированных

НХЛ, 7 ноября: «Каролина» — «Торонто», «Рейнджерс» — «Детройт»