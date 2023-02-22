Главный тренер «Вашингтона» оценил состояние Овечкина после возвращения из России

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт оценил состояние нападающего Александра Овечкина после возвращения из России.

14 февраля форвард покинул США и отправился в Москву, 15 февраля стало известно, что его отец, Михаил Овечкин умер в возрасте 71 года.

«Лавиолетт сказал, что Овечкин, кажется, в хорошем расположении духа. Он добавил, что еще поговорит с Александром после тренировки, но тот факт, что он уже вернулся к работе — уже хороший знак», — сообщила журналистка Сэмми Сильбер в Twitter.

«По словам Лавиолетта, Овечкин приехал на тренировку сразу из аэропорта. Завтра они решат, сможет ли Александр выйти на лед в ближайшем матче, но Овечкин был в хорошем настроении», — отметил журналист Том Гулитти.

«Вашингтон» проведет ближайший матч в ночь на 24 февраля против «Анахайма». Без Овечкина «Кэпиталз» проиграл 4 встречи подряд.